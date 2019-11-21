В МИД России отреагировали на шпионский скандал по вербовке российским агентом сербского чиновника
Об этом сообщает ТАСС.
Видеозапись обнародовали перед переговорами президента Сербии Александра Вучича и президента РФ Владимира Путина, которые запланированы на 4 декабря в Сочи, что, по ее словам, уже не удивляет.
Захарова пояснила, что российский МИД уже привык к тому, что перед контактами на высоком уровне появляются "интересные сюжеты, которые выдаются за сенсации".
"Очевидно, что задача, стоявшая перед авторами этого видео - это провокационные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - цитирует агенстство заявление Захаровой.
Напомним, что на YouTube опубликовали снятое скрытой камерой видео, на котором, как утверждается, полковник ГРУ Георгий Клебан передает пакет с деньгами своему сербскому агенту - высокопоставленному сербскому чиновнику.
Президент Сербии Вучич распорядился провести расследование этого видео.
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