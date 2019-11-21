В МИД России отреагировали на шпионский скандал по вербовке российским агентом сербского чиновника

21 ноября, 2019, 17:18

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией появление скандального видео с якобы передачей денег российским разведчиком своему агенту в Сербии

Об этом сообщает ТАСС.

Видеозапись обнародовали перед переговорами президента Сербии Александра Вучича и президента РФ Владимира Путина, которые запланированы на 4 декабря в Сочи, что, по ее словам, уже не удивляет.

Захарова пояснила, что российский МИД уже привык к тому, что перед контактами на высоком уровне появляются "интересные сюжеты, которые выдаются за сенсации".

"Очевидно, что задача, стоявшая перед авторами этого видео - это провокационные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - цитирует агенстство заявление Захаровой.

Напомним, что на YouTube опубликовали снятое скрытой камерой видео, на котором, как утверждается, полковник ГРУ Георгий Клебан передает пакет с деньгами своему сербскому агенту - высокопоставленному сербскому чиновнику.

Президент Сербии Вучич распорядился провести расследование этого видео.