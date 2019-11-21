В Киеве открылся крупнейший ТРЦ в Украине

21 ноября, 2019, 12:16

В Киеве начала работу первая очередь торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall. Пока на территории ТРЦ работает только один объект - крупнейший в Украине супермаркет "Сильпо"

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Кроме товаров, в магазине представлена ​​большая зона фуд-кортов: мясной ресторан, пиццерия, бар китайской еды, рыбный ресторан, дегустационная зона вина и другого алкоголя, отдел вегетарианской пищи.

В самой сети предпочитают называть объект "гипермаркет для среднего класса": его общая площадь составит 9500 квадратных метров, а площадь торгового зала - почти 5800 квадратных метров.

Большинство компаний, которые подписали договоры аренды в Blockbuster Mall, уже несколько месяцев готовы к началу работы, ряд из них уже завезли товар в торговые точки и ждали только окончательного согласования юридических нюансов.

Среди ключевых арендаторов центра в fashion-сегменте будут магазины Intertop, Mango, De Facto, New Yorker, LC Waikiki, Armani Exchange, Tommy Hilfiger, Napapijri, Calvin Klein, HUGO, Jack Wolfskin, Pierre Cardin, Tom Tailor, Esprit, SportAlm, Lee Cooper, Bugatti, Annete Gertz, All Stars, Sportmaster и другие. Также девелопер заявлял о планах открыть в рамках ТРЦ супермаркет стройматериалов площадью около 50 000 квадратных метров.