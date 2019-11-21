 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве на перекрестке столкнулись три авто, водитель такси скрылся

В Киеве на перекрестке столкнулись три авто, водитель такси скрылся

В Деснянском районе Киева в столкновении трех авто пострадал водитель одного из них

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Как рассказали свидетели происшествия, такси Daewoo Nexia на хорошей скорости протаранил заднюю часть легковушки Chevrolet, водитель которого остановился на перекрестке, чтобы повернуть налево.

От удара Chevrolet раскрутило и бросило на кроссовер Honda, который также стоял на перекрестке, но навстречу Chevrolet. После столкновения очевидцы вызвали "скорую", но по приезду врачей оказалось, что водитель Nexia исчез. Помощь медиков понадобилась водителю Aveo - его с рассечением головы госпитализировали.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать