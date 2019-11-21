В Киеве на перекрестке столкнулись три авто, водитель такси скрылся

21 ноября, 2019, 07:57

В Деснянском районе Киева в столкновении трех авто пострадал водитель одного из них

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Как рассказали свидетели происшествия, такси Daewoo Nexia на хорошей скорости протаранил заднюю часть легковушки Chevrolet, водитель которого остановился на перекрестке, чтобы повернуть налево.

От удара Chevrolet раскрутило и бросило на кроссовер Honda, который также стоял на перекрестке, но навстречу Chevrolet. После столкновения очевидцы вызвали "скорую", но по приезду врачей оказалось, что водитель Nexia исчез. Помощь медиков понадобилась водителю Aveo - его с рассечением головы госпитализировали.