В Киеве на Майдане началось Вече в День Достоинства и Свободы. ПРЯМОЙ ЭФИР

21 ноября, 2019, 19:54

В четверг, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости началось Вече # МиМаємоГідність

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Организаторами акции выступили активисты Движения сопротивления капитуляции.

"Граждане Украины должны продемонстрировать власти, что решительно настроены защитить достоинство, независимость и Конституцию Украины. Это - не только наше право. Это - наш долг. Поэтому, приглашаем всех украинцев прийти 21 ноября на Вече, который состоится в Киеве на Майдане Независимости . У нас есть Достоинство! " - говорится в заявлении организаторов акции.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - годовщину начала Оранжевой революции и Революции Достоинства.