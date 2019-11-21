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Espreso.tvОбществоВ Киеве на Майдане началось Вече в День Достоинства и Свободы. ПРЯМОЙ ЭФИР

В Киеве на Майдане началось Вече в День Достоинства и Свободы. ПРЯМОЙ ЭФИР

В четверг, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости началось Вече # МиМаємоГідність

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Организаторами акции выступили активисты Движения сопротивления капитуляции.

"Граждане Украины должны продемонстрировать власти, что решительно настроены защитить достоинство, независимость и Конституцию Украины. Это - не только наше право. Это - наш долг. Поэтому, приглашаем всех украинцев прийти 21 ноября на Вече, который состоится в Киеве на Майдане Независимости . У нас есть Достоинство! " - говорится в заявлении организаторов акции.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - годовщину начала Оранжевой революции и Революции Достоинства.

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