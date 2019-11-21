В Киеве легковушка сбила насмерть мужчину

21 ноября, 2019, 23:01

В четверг, 21 ноября, в Святошинском районе города Киева произошла смертельная ДТП

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

По словам очевидца, автомобили начали движение со светофора на зеленый, когда на проезжую часть выбежал мужчина, пытаясь перейти дорогу.

Один из водителей успел объехать пешехода, однако водитель Skoda не успел среагировать и сбил мужчину. Пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до приезда врачей.

Личность погибшего и другие обстоятельства выясняет следственная группа.