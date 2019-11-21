В Киеве Hyundai сбил насмерть женщину на пешеходном переходе
21 ноября, 2019, 07:21
В Деснянском районе Киева под колесами легковушки Hyundai погибла женщина
Об этом сообщают Вартови Еспресо .
По предварительным данным, автомобиль двигался в направлении выезда из города. На регулируемом пешеходном переходе, по словам водителя Hyundai - на запрещающий сигнал для пешеходов на дорогу вышла женщина.
Водитель применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Женщина-пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшей и другие обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.
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