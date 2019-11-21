В День Достоинства и Свободы Труба пообещал продолжить расследование "дел Майдана"
21 ноября, 2019, 11:34
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал расследование дел, связанных с событиями Революции Достоинства, обязанностью для правоохранительных органов
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"В День Достоинства и Свободы я обещаю, что все "дела Майдана", которые будут переданы в ГБР, продолжат должным образом расследоваться. Это наша обязанность как нового правоохранительного органа", - отметил Труба.
- Напомним, Государственное бюро расследований создало подразделение по расследованию "дел Майдана", куда вошли 27 следователей.
- 20 ноября ГПУ завершает досудебное расследование по всем уголовным производствам "дел Майдана". После этого у них есть 3 месяца для того, чтобы их передать в ГБР.
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