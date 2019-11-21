В День Достоинства и Свободы Труба пообещал продолжить расследование "дел Майдана"

21 ноября, 2019, 11:34

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал расследование дел, связанных с событиями Революции Достоинства, обязанностью для правоохранительных органов

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В День Достоинства и Свободы я обещаю, что все "дела Майдана", которые будут переданы в ГБР, продолжат должным образом расследоваться. Это наша обязанность как нового правоохранительного органа", - отметил Труба.