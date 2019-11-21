 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинцы вышли под посольство Китая в Киеве, чтобы поддержать протестующих в Гонконге

Украинцы вышли под посольство Китая в Киеве, чтобы поддержать протестующих в Гонконге


фото: 24tv.ua
В четверг, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы украинцы пришли под посольство КНР в Киеве, чтобы выразить поддержку протестующим в Гонконге

Об этом сообщает 24 канал.

Участники акции заявляют, что Гонконг следует освободить от давления со стороны правительства Китая. Люди вышли с плакатами и призывами "Free Hong Kong" ( "Свободный Гонконг") и "КНР, руки прочь от Гонконга!"

"Так же как у нас с Россией. Россия и Китай - это почти одно и то же", сказала участница акции Ирина.

Активистка отметила, что гонконгцы сейчас делают то же, что делали украинцы 6 лет назад во время Революции Достоинства.

Читайте также: Гонконг: парализована работа общественного транспорта, студенты стреляют по полиции из луков

"Я в любом случае, в любой ситуации, буду поддерживать все протестные акции против такого режима", - сказала активистка Виктория.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать