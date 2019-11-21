Украинцы вышли под посольство Китая в Киеве, чтобы поддержать протестующих в Гонконге

21 ноября, 2019, 21:37

В четверг, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы украинцы пришли под посольство КНР в Киеве, чтобы выразить поддержку протестующим в Гонконге

Об этом сообщает 24 канал.

Участники акции заявляют, что Гонконг следует освободить от давления со стороны правительства Китая. Люди вышли с плакатами и призывами "Free Hong Kong" ( "Свободный Гонконг") и "КНР, руки прочь от Гонконга!"

"Так же как у нас с Россией. Россия и Китай - это почти одно и то же", сказала участница акции Ирина.

Активистка отметила, что гонконгцы сейчас делают то же, что делали украинцы 6 лет назад во время Революции Достоинства.

Читайте также: Гонконг: парализована работа общественного транспорта, студенты стреляют по полиции из луков

"Я в любом случае, в любой ситуации, буду поддерживать все протестные акции против такого режима", - сказала активистка Виктория.