Украинцы вышли под посольство Китая в Киеве, чтобы поддержать протестующих в Гонконге
21 ноября, 2019, 21:37
В четверг, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы украинцы пришли под посольство КНР в Киеве, чтобы выразить поддержку протестующим в Гонконге
Об этом сообщает 24 канал.
Участники акции заявляют, что Гонконг следует освободить от давления со стороны правительства Китая. Люди вышли с плакатами и призывами "Free Hong Kong" ( "Свободный Гонконг") и "КНР, руки прочь от Гонконга!"
"Так же как у нас с Россией. Россия и Китай - это почти одно и то же", сказала участница акции Ирина.
Активистка отметила, что гонконгцы сейчас делают то же, что делали украинцы 6 лет назад во время Революции Достоинства.
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"Я в любом случае, в любой ситуации, буду поддерживать все протестные акции против такого режима", - сказала активистка Виктория.
- Напомним, протестующие в Гонконге выступают против изменений в законодательстве о выдаче подозреваемых власти КНР, которые фактически контролируют китайские суды.
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