Украина и Аргентина расширили безвизовый режим
21 ноября, 2019, 22:49
Украина и Аргентина подписали договор об увеличении срока безвизовых поездок граждан с 90 дней до 180
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
21 ноября на встрече главы МИД Украины Вадима Пристайко и посла Аргентины в Украине Элены Микусински был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики об отмене виз.
Протоколом предусматривается взаимное увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины вдвое (с 90 дней в течение года до 90 дней в течение 180 дней).
- Напомним, 8 ноября было подписано соглашение с Монголией о безвизовом режиме и взаимной отмене виз.
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