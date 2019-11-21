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Espreso.tvОбществоУкраина и Аргентина расширили безвизовый режим

Украина и Аргентина расширили безвизовый режим


фото: прес-служба міністерства закордонних справ
Украина и Аргентина подписали договор об увеличении срока безвизовых поездок граждан с 90 дней до 180

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

21 ноября на встрече главы МИД Украины Вадима Пристайко и посла Аргентины в Украине Элены Микусински был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики об отмене виз.

Протоколом предусматривается взаимное увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины вдвое (с 90 дней в течение года до 90 дней в течение 180 дней).

 

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