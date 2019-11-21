Украина ведет переговоры с Hyundai о покупке новых пассажирских поездов

21 ноября, 2019, 16:20

Министерство инфраструктуры Украины провело переговоры с представителями компании Hyundai о перспективе покупки новых пассажирских поездов

Информацию о переговорах передает пресс служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что украинская сторона заинтересовалась дальнейшим сотрудничеством с Hyundai, в частности в области обновления парка пассажирских поездов.

"Украина уже имеет опыт сотрудничества с компанией Hyundai, в частности, в 2012 году было приобретено 10 единиц межрегиональных электропоездов производства компании Hyundai Corporation", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что до 2021 года Украина планирует приобрести 10 новых пассажирских поездов межрегионального направления. Однако для компаний, которые захотят продать Украине такие поезда, выдвинут требование частичной локализации своего производства.

Напомним, что первые поезда Hyundai Украина приобрела еще во времена Януковича накануне проведения чемпионата Европы по футболу. Поезда осуществляют межрегиональные перевозки в формате "Интерсити+".