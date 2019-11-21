 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраина победила в медальном зачете чемпионата мира по ММА

Украина победила в медальном зачете чемпионата мира по ММА


фото: UFMMА
Сборная Украины по смешанным единоборствам победила в медальном зачете чемпионата мира по ММА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда Украинской федерации смешанных боевых искусств (UFMMA) в Сингапуре выиграла чемпионат мира GAMMA. Украинские бойцы завоевали пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали. С 11 медалями украинская команда стала первой в общем зачете соревнований.

Золотые медали на турнире завоевали Роман Сыркин (до 52,2 кг), Денис Бондарь (до 61,2 кг), Игорь Шмыголь (до 65,8 кг), Егор Костюченко (до 77,1 кг) и Валентина Семаль (до 47 6 кг).

Серебро у Артура Воробьева (до 77,1 кг), Эмиля Усейнова (от 93 кг) и Людмилы Илюк (до 52,2 кг). Бронзовые награды завоевали Дарья Иванова (до 56,7 кг), Дарья Чибисова (до 61,2 кг) и Ирина Пицик (до 72,6 кг).

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать