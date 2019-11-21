Украина победила в медальном зачете чемпионата мира по ММА

21 ноября, 2019, 18:21

Сборная Украины по смешанным единоборствам победила в медальном зачете чемпионата мира по ММА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда Украинской федерации смешанных боевых искусств (UFMMA) в Сингапуре выиграла чемпионат мира GAMMA. Украинские бойцы завоевали пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали. С 11 медалями украинская команда стала первой в общем зачете соревнований.

Золотые медали на турнире завоевали Роман Сыркин (до 52,2 кг), Денис Бондарь (до 61,2 кг), Игорь Шмыголь (до 65,8 кг), Егор Костюченко (до 77,1 кг) и Валентина Семаль (до 47 6 кг).

Серебро у Артура Воробьева (до 77,1 кг), Эмиля Усейнова (от 93 кг) и Людмилы Илюк (до 52,2 кг). Бронзовые награды завоевали Дарья Иванова (до 56,7 кг), Дарья Чибисова (до 61,2 кг) и Ирина Пицик (до 72,6 кг).