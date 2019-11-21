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Espreso.tvОбществоУкраина готовится к подписанию соглашения о свободной торговле с Британией после Brexit, - Качка

Украина готовится к подписанию соглашения о свободной торговле с Британией после Brexit, - Качка


фото: reuters
Заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Украина готовится к торговле с Великобританией в условиях, когда у страны не будет соглашения с Европейским Союзом

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Также он добавил, что Украина и Великобритания нарабатывают совместные планы по ряду вопросов.

"Есть ряд вопросов, по которым мы работаем с Британией. Во-первых, у нас есть наша внутренняя домашняя работа, речь идет о целой рабочей группе. Также есть план действий на случай выхода Британии из ЕС без всяких условий, мы готовы к этому" , - заявил министр.

Также он добавил, что в случае Brexit в Министерстве понимают, какие будут пошлины и какие нужны документы.

"Если произойдет Brexit, мы понимаем, какие будут пошлины, какие документы не будет принимать Великобритания, какие появятся логистические вопросы. На самом деле правительство Украины готовится к тому, что вполне возможно мы будем торговать с Британией в условиях, когда у них не будет соглашения с ЕС в целом ", - отметил Качка.

Также министр сообщил, что Украина пытается заключить с Британией Соглашение о свободной торговле.

"Из этих соображений пытаемся заключить Соглашение о свободной торговле с Британией. В принципе, оно находится в пределах 1-1,5 раундов переговоров. Надеюсь, что в конце ноября будет возможность еще раз переговорить с британским правительством о соглашении. Если понадобится, мы его разместим . Великобритания, в принципе, предлагает достаточно свободный таможенный тариф. то есть по многим вопросам у нас будут достаточно приемлемые условия торговли, даже без ЗСТ. Проблема в том, что никто не может понять точного товаропотока между Украиной и Великобританией. Потому что любые товары , которые попадают в Польшу, а затем - в Великобританию, считаются частью общей статистики с ЕС ", - отметил министр.

При этом он добавил, что любые цифры, которыми располагает Украина и Великобритания, могут оказаться спекулятивными.

"Получается, что прямые поставки из Украины в Британию гораздо меньше, чем реальный товаропоток между странами. Это для всех испытание, потому что любые цифры, которыми располагает Украина и Великобритания, могут оказаться спекулятивными", - резюмировал Качка.

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