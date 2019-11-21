Украина экстрадировала в США иностранного киберпреступника

21 ноября, 2019, 10:47

Генеральная прокуратура впервые провела экстрадицию по упрощенной процедуре

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Хакер, гражданин Литовской Республики, которого поймали в прошлом месяце, был экстрадирован в Соединенные Штаты.



Как отмечает прокуратора, данный преступник разыскивался длительное время американскими правоохранительными органами по подозрению в совершении десяти серьезных транснациональных киберпреступлений. Он был задержан в результате спецоперации органами Национальной полиции Украины в октябре этого года на территории Украины.



В пресс-службе ведомства подчеркивают, что это первый случай экстрадиции по упрощенной процедуре в США.



Закон об упрощении экстрадиции приобрел в Украине в силу в ноябре прошлого года. Согласно закону, передача лица, в отношении которого принято решение об экстрадиции в упрощенном порядке, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня уведомления компетентному органу иностранного государства об указанном решении. Этот срок может быть продлен уполномоченным (центральным) органом Украины до 30 дней.



Таким образом, менее чем за месяц, пойманного 25 октября хакера экстрадировали в США.