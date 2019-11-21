У Шевченко одна из лучших сборных Украины, которые я могу вспомнить, - экс-футболист национальной команды
Об этом сообщает "Команда 1" .
По словам Левченко, сборная Украины достигла в отборочном турнире благоприятного результата и начала играть в современный футбол.
"Итог положительный, и это мягко сказано. Не всегда у нас все получалось в плане игры в начале отбора, но был результат, которого все ждали. С каждым матчем сине-желтые добавляли. Сейчас в сборной Украины появился новый, европейский стиль игры - все через контроль мяча. Команда играет в мудрый футбол. Приятно смотреть и на то, что игроки на поле расслаблены, раньше было по-другому. на данный момент это одна из лучших сборных Украины, которую я могу вспомнить ", - отметил Левченко.
По его словам, сборная Украины демонстрирует сбалансированный футбол, а в ее составе появились новые лидеры - Александр Зинченко и Руслан Малиновский.
"Сейчас сине-желтые показали более сбалансированную игру. Защита хорошо оборонялась, атака - забивала, и в полузащите был порядок. В этой линии мы получили двух замечательных игроков в лице Руслана Малиновского и Александра Зинченко. Вполне раскрылся Роман Яремчук. А чем больше лидеров, тем сильнее команда ", - подчеркнул Левченко.
41-летний Евгений Левченко является воспитанником донецкого футбола. Большую часть карьеры он сыграл в Нидерландах, где с 1996 до 2011 года выступал за "Виттес", "Спарту", "Гронинген" и "Виллем II".
- 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- Кроме этого, определились 20 участников чемпионата Европы по футболу, еще 4 сборные попадут в финальную часть через стыковые матчи.
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