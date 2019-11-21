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Espreso.tvМирУ Лаврова "встревожились" из-за заявления генсека НАТО о признании космоса сферой военной деятельности

У Лаврова "встревожились" из-за заявления генсека НАТО о признании космоса сферой военной деятельности


фото: tass
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что космос станет сферой новой оперативной деятельности Альянса, вызывает тревогу

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Военное планирование Альянса нацелено на задачи достижения преимущества во всех средах со всеми последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности", - сказала Захарова.

По ее словам, "теперь Альянс добрался и до космоса".

"Мы, конечно, будем внимательно следить, как и в чем будут воплощаться заверения генсека НАТО Столтенберга в отсутствии у организации намерения размещать оружие в космосе", - отметила Захарова.

Она призвала страны НАТО поддержать усилия Москвы, "направленные на недопущение гонки вооружений в космическом пространстве, которое может негативным образом сказаться на международной и стратегической стабильности".

"Мы исходим из того, что превращение космоса в арену вооруженного противостояния не соответствовало бы интересам ни одной из стран, включая сами государства-члены НАТО", - добавила представитель МИД РФ.

Напомним, министры иностранных дел стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе договорились признать космос одной из сфер военной деятельности Альянса.

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