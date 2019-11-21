У Лаврова "встревожились" из-за заявления генсека НАТО о признании космоса сферой военной деятельности
Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Военное планирование Альянса нацелено на задачи достижения преимущества во всех средах со всеми последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности", - сказала Захарова.
По ее словам, "теперь Альянс добрался и до космоса".
"Мы, конечно, будем внимательно следить, как и в чем будут воплощаться заверения генсека НАТО Столтенберга в отсутствии у организации намерения размещать оружие в космосе", - отметила Захарова.
Она призвала страны НАТО поддержать усилия Москвы, "направленные на недопущение гонки вооружений в космическом пространстве, которое может негативным образом сказаться на международной и стратегической стабильности".
"Мы исходим из того, что превращение космоса в арену вооруженного противостояния не соответствовало бы интересам ни одной из стран, включая сами государства-члены НАТО", - добавила представитель МИД РФ.
Напомним, министры иностранных дел стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе договорились признать космос одной из сфер военной деятельности Альянса.
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