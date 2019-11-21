Террористы "ЛНР" вербовали украинскую чиновницу, угрожая не пускать к родным в оккупированный Луганск
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Боевиков заинтересовал тот факт, что по роду профессиональной деятельности имеет доступ к актуальной информации по экономической и социально-политической ситуации в Луганской области. Террористы традиционно прибегли к психологическому давлению и шантажу, угрожали блокировать ей посещения близких на оккупированной территории", - говорится в сообщении.
Таким образом террористы заставили чиновницу согласиться на конфиденциальное сотрудничество с условием, что дальнейшие инструкции она должна была получать по телефону. После возвращения на контролируемую Украины территорию на чиновницу обратили внимание контрразведчики СБУ. Проверка показала, что женщина не собиралась совершать никаких действий в ущерб госбезопасности Украины.
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