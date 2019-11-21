Суд в ЕС признал ограничения Ryanair по ручной клади незаконными

21 ноября, 2019, 11:22

Суд в Испании признал незаконным взимание платы авиакомпанией Ryanair за перевозку ручной клади

Об этом пишет Reuters.

Иск против лоукоста подала пассажирка, которая летела из Мадрида в Брюссель. Компания взяла с нее 20 евро за 10-килограммовую ручную кладь.

Суд постановил, что ручную кладь можно свободно перевозить в салоне, ссылаясь на испанские правила, которые позволяют пассажирам брать ручную кладь на борт без дополнительных затрат.

Также он обязал Ryanair вернуть пассажирке 20 евро плюс проценты, но отклонил его требование о компенсации еще 10 евро морального ущерба.