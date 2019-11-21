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Espreso.tvОбществоСтефанчук вернет компенсацию, которую получил за аренду жилья у своей тещи, - Арахамия

Стефанчук вернет компенсацию, которую получил за аренду жилья у своей тещи, - Арахамия

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
фото: dialog.ua
Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вернет деньги, выделенные ему на аренду жилья

Об этом Арахамия сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Руслан Стефанчук - очень порядочный, культурный, интеллигентный человек. Он - человек, за которого я буду драться до последнего. Он все делал законно, там есть частная история. Но он вчера написал заявление на имя председателя Верховной Рады - вернуть за свой счет возмещения из его зарплаты", - сказал Арахамия.

Ранее, 18 ноября, общественное движение "Чесно" сообщил, что Стефанчук снимает жилье у собственной тещи, при этом получает от государства компенсацию за аренду жилья.

 
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