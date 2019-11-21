Стефанчук вернет компенсацию, которую получил за аренду жилья у своей тещи, - Арахамия

21 ноября, 2019, 16:51

Об этом Арахамия сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Руслан Стефанчук - очень порядочный, культурный, интеллигентный человек. Он - человек, за которого я буду драться до последнего. Он все делал законно, там есть частная история. Но он вчера написал заявление на имя председателя Верховной Рады - вернуть за свой счет возмещения из его зарплаты", - сказал Арахамия.

Ранее, 18 ноября, общественное движение "Чесно" сообщил, что Стефанчук снимает жилье у собственной тещи, при этом получает от государства компенсацию за аренду жилья.