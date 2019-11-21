Сенцов назвал Революцию Достоинства главным событием своей жизни

21 ноября, 2019, 14:09

Бывший пленник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов назвал события Евромайдана главными в своей жизни

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня день, с которого все началось... Майдан - это главное событие в моей жизни, и я горжусь теми людьми, которых я там встретил. Это остается с тобой навсегда", - написал Сенцов.

Он добавил фото тех времен из штаба Автомайдана.