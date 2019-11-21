Сбербанк России отправил клиенту пароль со словами "убивай евреев"
21 ноября, 2019, 14:25
Российский "Сбербанк" отправил своему клиенту предложение по кредиту с паролем "Плачь, убивай евреев". В банке объяснили, что код сгенерирован автоматически
Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на пост клиента банка Александра Шишова.
"Подайте заявку в офис банка - пароль CRYVKILLJEWS", - говорится в смс.
Как рассказал Шишов изданию "Подъем", он и раньше получал с этого номера телефона смс-сообщение с разной информацией от банка, связанной с его счетом, в том числе и коды для онлайн-оплаты.
В банке сначала заявили, что на скриншоте отредактировали пароль и предположили, что кто-то хочет их подставить. Однако позже признали ошибку.
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