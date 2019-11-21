САП обжаловала решение суда о пойманной на взятке чиновнице Офиса президента
21 ноября, 2019, 12:53
Об этом Специальная антикоррупционная прокуратура сообщает на своей официальной странице в Фейсбук.
Прокуроры требуют изменить меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей и увеличить сумму залога
Об этом Специальная антикоррупционная прокуратура сообщает на своей официальной странице в Фейсбук.
Прокурор не согласен с решением суда первой инстанции, мотивируя это решение имеющимися рисками, и настаивает на избрании подозреваемой более строгого пресечения - а именно содержание под стражей с альтернативой внесения 7,684 млн грн залога.
САП подала еще одну жалобу в суд об увеличении размера залога.
Руководитель одного из Главных департаментов Офиса президента, экс-заместитель Министра культуры Светлана Кондзеля и их соисполнитель требовали с физического лица 300 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».
- Напомним, Кондзеля была задержана 12 ноября 2019 г. сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долларов США.
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