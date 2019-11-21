САП обжаловала решение суда о пойманной на взятке чиновнице Офиса президента

21 ноября, 2019, 12:53

Прокуроры требуют изменить меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей и увеличить сумму залога

Об этом Специальная антикоррупционная прокуратура сообщает на своей официальной странице в Фейсбук.



Прокурор не согласен с решением суда первой инстанции, мотивируя это решение имеющимися рисками, и настаивает на избрании подозреваемой более строгого пресечения - а именно содержание под стражей с альтернативой внесения 7,684 млн грн залога.



САП подала еще одну жалобу в суд об увеличении размера залога.



Руководитель одного из Главных департаментов Офиса президента, экс-заместитель Министра культуры Светлана Кондзеля и их соисполнитель требовали с физического лица 300 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».