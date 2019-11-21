Российский суд арестовал военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины

21 ноября, 2019, 16:18

Суд в Ростове-на-Дону арестовал офицера российской армии, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины

Об этом сообщает Радио Свобода.

О задержании неназванного военного. В ведомстве утверждали, что военный якобы собирал данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и пропитки этой информации за границу могло причинить вред обороноспособности России.

По данным издания, на обнародованной видеозаписи задержания подозреваемого можно узнать жителя города Аксай (Ростовская область РФ) Руслана Артыкова. Однако официально имя арестованного не называется. 28-летний старший лейтенант служит в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления Южного военного округа в Аксае.

Напомним, 20 ноября ФСБ сообщила о задержании российского военнослужщего по подозрению в государственной измене.