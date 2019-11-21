"Впервые слышу": Парубий об огнестрельном оружии у активистов Майдана и стрельбе по силовикам 18 февраля

21 ноября, 2019, 17:21

Экс-глава Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий отрицает наличие оружия у активистов Революции Достоинства или стрельбу по силовикам 18 февраля 2014 года

Об этом Парубий заявил во время дачи показаний в суде, передает Еспресо.TV .

На вопрос об оружии у активистов Парубий ответил, что не видел огнестрельного оружия и что ему не докладывали о наличии оружия у участников протеста.

"Мирный протест. Мы шли пикетировать. Это было очень обще и очень концептуально - где и как будут те, кто пикетирует. В определенное время, если я не ошибаюсь, то во время утреннего заседания (Верховной Рады - ред.) Мы начали этот движение, наверное, в 09:30-10:00. Впервые слышу об огнестрельном оружии и стрельбе по силовикам 18 февраля", - сказал Парубий.

Экс-глава Верховной Рады также добавил, что не видел актов насилия со стороны протестующих по отношению к силовикам.

"Я не занимался расследованием, я занимался защитой протестующих", - отметил Парубий.