"Впервые слышу": Парубий об огнестрельном оружии у активистов Майдана и стрельбе по силовикам 18 февраля
Об этом Парубий заявил во время дачи показаний в суде, передает Еспресо.TV .
На вопрос об оружии у активистов Парубий ответил, что не видел огнестрельного оружия и что ему не докладывали о наличии оружия у участников протеста.
"Мирный протест. Мы шли пикетировать. Это было очень обще и очень концептуально - где и как будут те, кто пикетирует. В определенное время, если я не ошибаюсь, то во время утреннего заседания (Верховной Рады - ред.) Мы начали этот движение, наверное, в 09:30-10:00. Впервые слышу об огнестрельном оружии и стрельбе по силовикам 18 февраля", - сказал Парубий.
Экс-глава Верховной Рады также добавил, что не видел актов насилия со стороны протестующих по отношению к силовикам.
"Я не занимался расследованием, я занимался защитой протестующих", - отметил Парубий.
- Напомним, ранее сообщалось, что расследование "дел Майдана" будет осуществлять специально созданное подразделение ГБР.
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