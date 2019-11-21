"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:00. Шесть лет с начала Революции Достоинства: возможен ли в Украине новый Майдан

21 ноября, 2019, 15:55

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "ПолитКлуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня в 21:00

Центральной темой программы станет шестая годовщина с начала крупнейшего события современной украинской истории, Революции Достоинства. Автор и ведущий ток-шоу Виталий Портников вместе с гостями обсудит уроки и последствия Майдана и то, возможна ли столь масштабная акция протеста в нашей стране в ближайшее время.

Гости программы:

Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа"

Александра Устинова, "Голос"

Сергей Высоцкий, народный депутат 8-го созыва, участник Революции Достоинства

Игорь Луценко, народный депутат 8-го созыва, участник Революции Достоинства

Андрей Ильенко, народный депутат 8-го созыва, участник Революции Достоинства

Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр Украины (2014-2019)