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Espreso.tvОбщество"Если кто-то вам из Киева будет звонить и указывать, звоните мне, и мы их тр***м, как следует", - Арахамия силовикам в Николаеве

"Если кто-то вам из Киева будет звонить и указывать, звоните мне, и мы их тр***м, как следует", - Арахамия силовикам в Николаеве


фото: rbc.ua
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал народных депутатов, которые ездят в регионы, собирать информацию и докладывать фракции о "договорняках" с центральной властью

Об этом он сказал на брифинге, передает УП.

"Я приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА на совещании с силовиками и говорю: если кто-то вам из Киева будет звонить и говорить, туда не ходи, это не делай, это не расследуй, звоните лично мне, и мы их тр**нем, как следует ", - сказал Арахамия.

Он призвал депутатов собирать информацию о таких случаях.

"Эта феодальная страна, где местные князьки говорят, мы в Киеве договорились, занесли кому-то и нас нельзя трогать - этого уже не будет. Поэтому я говорю, все депутаты, которые ездят в регионы, должны эту информацию собирать, приизжать и докладывать. Даже если это не их полномочия, пусть пишут запросы в правоохранительные органы ", - отметил лидер фракции "Слуги народа".

  • Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что парламент не успел снять Богдана Яременко с поста главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
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