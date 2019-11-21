"Дело украинских диверсантов": у осужденного Дудки ухудшилось состояние здоровья - сын

21 ноября, 2019, 11:46

У Владимира Дудки обострились хронические заболевания после этапа из Москвы в Симферополь

Об этом рассказал сын Дудки Илья Каверников, после того как посетил отца в СИЗО №1, сообщает Крымская правозащитная группа .

"Увиделся с папой впервые за три с половиной месяца. Медицинской помощи от администрации СИЗО он не получает. У него хронические боли в области живота, после этапа повысилось давление. Последний раз, когда измеряли, давление было 160 на 100. Говорит, что перенес этап только благодаря лекарствам, которые мы ему передаем", - сказал Каверников.

По его словам, отец и Алексей Бессарабов провели на этапе из Москвы в Симферополь около месяца.

"Во время этапа бывали случаи, когда в камерах, рассчитанных на 20 человек, держали 50", - рассказал каверщиков.

По его информации, на следующей неделе его отца и Бессарабова снова этапируют в колонию строгого режима для отбывания наказания.