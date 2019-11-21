 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Дело украинских диверсантов": у осужденного Дудки ухудшилось состояние здоровья - сын

"Дело украинских диверсантов": у осужденного Дудки ухудшилось состояние здоровья - сын

У Владимира Дудки обострились хронические заболевания после этапа из Москвы в Симферополь

Об этом рассказал сын Дудки Илья Каверников, после того как посетил отца в СИЗО №1, сообщает Крымская правозащитная группа .

"Увиделся с папой впервые за три с половиной месяца. Медицинской помощи от администрации СИЗО он не получает. У него хронические боли в области живота, после этапа повысилось давление. Последний раз, когда измеряли, давление было 160 на 100. Говорит, что перенес этап только благодаря лекарствам, которые мы ему передаем", - сказал Каверников.

По его словам, отец и Алексей Бессарабов провели на этапе из Москвы в Симферополь около месяца.

"Во время этапа бывали случаи, когда в камерах, рассчитанных на 20 человек, держали 50", - рассказал каверщиков.

По его информации, на следующей неделе его отца и Бессарабова снова этапируют в колонию строгого режима для отбывания наказания.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать