"Бавария" может пригласить на пост тренера финалиста Лиги чемпионов
21 ноября, 2019, 19:23
Немецкая "Бавария" хочет видеть на посту главного тренера бывшего наставника английского "Тоттенхэма" Почеттино
Об этом сообщает Sky Sports Germany.
Боссы "Баварии" после увольнения Нико Ковача с поста главного тренера, ищут нового специалиста. Зимой немцы могут пригласить бывшего тренера английского "Тоттенхэма" аргентинца Почеттино.
В прошлом сезоне специалист вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, где он уступил другому английскому клубу "Ливерпулю".
В нынешнем сезоне мюнхенская "Бавария" после 11-х туров занимает третье место в чемпионате Германии, в активе команды 21 очко.
- Напомним, 20 ноября Жозе Моуринью стал новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма".
- 19 ноября "Тоттенхэм" объявил об отставке главного тренера команды Почеттино.
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