"Бавария" может пригласить на пост тренера финалиста Лиги чемпионов

21 ноября, 2019, 19:23

Немецкая "Бавария" хочет видеть на посту главного тренера бывшего наставника английского "Тоттенхэма" Почеттино

Об этом сообщает Sky Sports Germany.

Боссы "Баварии" после увольнения Нико Ковача с поста главного тренера, ищут нового специалиста. Зимой немцы могут пригласить бывшего тренера английского "Тоттенхэма" аргентинца Почеттино.

В прошлом сезоне специалист вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, где он уступил другому английскому клубу "Ливерпулю".

В нынешнем сезоне мюнхенская "Бавария" после 11-х туров занимает третье место в чемпионате Германии, в активе команды 21 очко.