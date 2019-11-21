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Espreso.tvСпорт"Бавария" может пригласить на пост тренера финалиста Лиги чемпионов

"Бавария" может пригласить на пост тренера финалиста Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Немецкая "Бавария" хочет видеть на посту главного тренера бывшего наставника английского "Тоттенхэма" Почеттино

Об этом сообщает Sky Sports Germany.

Боссы "Баварии" после увольнения Нико Ковача с поста главного тренера, ищут нового специалиста. Зимой немцы могут пригласить бывшего тренера английского "Тоттенхэма" аргентинца Почеттино.

В прошлом сезоне специалист вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, где он уступил другому английскому клубу "Ливерпулю".

В нынешнем сезоне мюнхенская "Бавария" после 11-х туров занимает третье место в чемпионате Германии, в активе команды 21 очко.

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