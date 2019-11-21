При поддержке Гейтса: стартап из США заявил о прорыве в солнечной энергетике

21 ноября, 2019, 13:23

Стартап Heliogen, частично финансируется фондом Билла Гейтса, разработал уникальный метод концентрации солнечного света

Об этом сообщает CNN.

Технология позволяет получить от энергии солнца температуру более 1000 градусов Цельсия, а в ближайшем будущем показатель планируется увеличить до 1500 градусов Цельсия. Этих температур достаточно для того, чтобы тяжелая промышленность смогла частично отказаться от сжигания угля или газа.

В Heliogen создали "солнечную печь", способную разогревать вещества до температуры, составляющей четверть от температуры на поверхности Солнца.

Таким образом, прорыв в солнечной энергетике может помочь снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

"Мы внедряем технологию, которая способна обрушить цены на ископаемые виды топлива, она также совсем не производит выбросы CO 2 . И это действительно святой Грааль", - рассказал генеральный директор Heliogen Билл Гросс.

Добиться такого результата удалось за счет сочетания программного обеспечения и машинного осмотра с технологией сверхточного управления зеркалами, отражающими солнечные лучи.

Стоимости своих решений в Heliogen пока не называют. Но говорят, что тепло от их станций будет "стоить вполовину дешевле произведенного с помощью ископаемого топлива".