Прототип ракеты SpaceX для полетов на Марс взорвался во время испытаний

21 ноября, 2019, 16:32

В США во время испытаний SpaceX ракеты Starship, на которой планируется осуществлять полеты на Марс, произошел взрыв

Об этом сообщает The Verge.

Сообщается, что целью испытания было выявление максимально допустимого уровня давления в системах. В результате взрыва от ракеты отделились некоторые элементы конструкции, хотя сам корабль полностью не был разрушен.

"Цель испытания состояла в том, чтобы максимально повысить давление в системах, поэтому результат не был совершенно неожиданным. Никто не пострадал, и это не серьезная неудача", - сообщили в SpaceX.

Глава компании Маск заявил, что этот прототип ракеты может больше не использоваться.

"Это имело определенную ценность как производственный опыт, но конструкция полетной версии будет совсем другой", - заявил Маск.

Напомним, в сентябре SpaceX представила ракету Starship, которая способна перевозить 100 человек и более 100 тонн багажа. По словам Маска, новый космический корабль должен был осуществить испытательный полет в ближайшие несколько месяцев. Корабль планировали поднять на высоту 19,8 тыс. километров и вернуть обратно на Землю.