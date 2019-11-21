Прототип ракеты SpaceX для полетов на Марс взорвался во время испытаний
Об этом сообщает The Verge.
Сообщается, что целью испытания было выявление максимально допустимого уровня давления в системах. В результате взрыва от ракеты отделились некоторые элементы конструкции, хотя сам корабль полностью не был разрушен.
"Цель испытания состояла в том, чтобы максимально повысить давление в системах, поэтому результат не был совершенно неожиданным. Никто не пострадал, и это не серьезная неудача", - сообщили в SpaceX.
Глава компании Маск заявил, что этот прототип ракеты может больше не использоваться.
"Это имело определенную ценность как производственный опыт, но конструкция полетной версии будет совсем другой", - заявил Маск.
Напомним, в сентябре SpaceX представила ракету Starship, которая способна перевозить 100 человек и более 100 тонн багажа. По словам Маска, новый космический корабль должен был осуществить испытательный полет в ближайшие несколько месяцев. Корабль планировали поднять на высоту 19,8 тыс. километров и вернуть обратно на Землю.
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
-
16 ноября, 2019 Встреча в Нормандском формате: как отличить победу от поражения
Читайте также
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-