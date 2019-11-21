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Espreso.tvСпортПортугальский телеканал обвинил звезду "Атлетико" в продаже наркотиков

Португальский телеканал обвинил звезду "Атлетико" в продаже наркотиков


фото: REUTERs
Португальский телеканал CMTV допустил грубую ошибку, сообщив, что полузащитник испанского "Атлетико" Коке арестован за распространение наркотиков

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Португальский телеканал CMTV перепутал хавбека мадридского "Атлетико" Коке с бывшим игроком испанской "Малаги" Серхио Контрерас Пардо, которого также называют Коке, он был арестован испанской полицией, как один из членов преступной группировки, у которой было изъято немалое количество наркотических веществ. CMTV в свою очередь сообщил, что под арест попал один из лидеров "Атлетико", опубликовав вместе с новостью сюжет о футболисте.

В текущем сезоне Коке принял участие в 17 матчах в составе мадридского клуба. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2024-го года.

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