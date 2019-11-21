Португальский телеканал обвинил звезду "Атлетико" в продаже наркотиков

21 ноября, 2019, 18:09

Португальский телеканал CMTV допустил грубую ошибку, сообщив, что полузащитник испанского "Атлетико" Коке арестован за распространение наркотиков

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Португальский телеканал CMTV перепутал хавбека мадридского "Атлетико" Коке с бывшим игроком испанской "Малаги" Серхио Контрерас Пардо, которого также называют Коке, он был арестован испанской полицией, как один из членов преступной группировки, у которой было изъято немалое количество наркотических веществ. CMTV в свою очередь сообщил, что под арест попал один из лидеров "Атлетико", опубликовав вместе с новостью сюжет о футболисте.

В текущем сезоне Коке принял участие в 17 матчах в составе мадридского клуба. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2024-го года.