Оккупанты в Донбассе били из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов, пострадали 3 бойца ООС
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Шумов - из противотанкового ракетного комплекса; у Кондрашевской-Новой - из подствольных гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил:
у Водяного - из пушек БМП-1 и автоматических гранатометов;
неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов.
Сегодня, 21 ноября, боевые травмы в результате обстрелов получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?