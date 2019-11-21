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Espreso.tvОбществоОккупанты в Донбассе били из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов, пострадали 3 бойца ООС

Оккупанты в Донбассе били из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов, пострадали 3 бойца ООС

Противник обстрелял позиции наших подразделений с ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов
Об этом сообщает штаб ООС.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Шумов - из противотанкового ракетного комплекса; у Кондрашевской-Новой - из подствольных гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил:
у Водяного - из пушек БМП-1 и автоматических гранатометов;
неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 21 ноября, боевые травмы в результате обстрелов получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил.

 

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