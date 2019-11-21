Обострение на Донбассе: ранены семь украинских военных
21 ноября, 2019, 08:32
20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Ранения в результате обстрелов получили 7 военнослужащих из состава Объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела.
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