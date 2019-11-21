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Espreso.tvОбществоОбострение на Донбассе: ранены семь украинских военных

Обострение на Донбассе: ранены семь украинских военных

20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Ранения в результате обстрелов получили 7 военнослужащих из состава Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела.

 

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