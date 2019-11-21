Нацбанк потратил на судебные процессы почти 1 млрд грн с 2017 года

21 ноября, 2019, 10:22

Национальный банк за период с 2017 года по сентябрь 2019 года потратил почти 800 млн гривень на правовую помощь и юридические услуги, а также 145 млн грн на судебные сборы

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"По статье "правовая помощь и юридические услуги" в 2018 году выделенный бюджет использован на 83%, за 9 месяцев 2019 на 20%.

Данилишин также выразил возмущение, что в структуре НБУ более 80 сотрудников юридического департамента, однако тратятся значительные средства на закупку юридических услуг.