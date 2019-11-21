Мы рождены, чтобы быть свободными, - Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

21 ноября, 2019, 10:32

Свое приветствие Порошенко обнародовал в Facebook:

"Свобода - это возможность жить в собственном независимом государстве. Достоинство - это сильная украинская армия, которой мы гордимся и которая уже шестой год подряд защищает право украинцев быть свободными.

Свобода - это демократия, право свободного выбора. Достоинство - это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации.

Свобода - это возможность свободно путешествовать по Европе и по всему миру. Достоинство - это перспектива стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО.

Свобода и достоинство - это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще - это уважать права других.

Мы доказали, что умеем защищаться. Кто бы не посягал на наши вольности извне или изнутри. Мы рождены, чтобы быть свободными.

Поздравляю вас с Днем Достоинства и Свободы, дорогие украинцы. Слава Украине!"

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