Мы рождены, чтобы быть свободными, - Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
Свое приветствие Порошенко обнародовал в Facebook:
"Свобода - это возможность жить в собственном независимом государстве. Достоинство - это сильная украинская армия, которой мы гордимся и которая уже шестой год подряд защищает право украинцев быть свободными.
Свобода - это демократия, право свободного выбора. Достоинство - это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации.
Свобода - это возможность свободно путешествовать по Европе и по всему миру. Достоинство - это перспектива стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО.
Свобода и достоинство - это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще - это уважать права других.
Мы доказали, что умеем защищаться. Кто бы не посягал на наши вольности извне или изнутри. Мы рождены, чтобы быть свободными.
Поздравляю вас с Днем Достоинства и Свободы, дорогие украинцы. Слава Украине!"
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