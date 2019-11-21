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Espreso.tvСпортМакГрегор продемонстрировал фото с изменениями при переходе в новую весовую категорию

МакГрегор продемонстрировал фото с изменениями при переходе в новую весовую категорию


фото: REUTERS
Ирландский боец Конор МакГрегор создал коллаж с личными фото, и продемонстрировал, как менялся при переходах в новую весовую категорию

Об этом боец сообщил в twitter.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор продемонстрировал, как он менялся при переходах в новую весовую категорию. Коллаж из трех фотографий (в полулегком, легком и полусреднем весе) ирландец опубликовал в своем твиттер-аккаунте.

"145. 155. 170", - написал Макгрегор под фото.

Числа соответствуют весу в фунтах в этих весовых категориях. На счету 31-летнего Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в этих встречах он получил 21 победу и потерпел четыре поражения.

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