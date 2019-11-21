МакГрегор продемонстрировал фото с изменениями при переходе в новую весовую категорию
21 ноября, 2019, 20:58
Ирландский боец Конор МакГрегор создал коллаж с личными фото, и продемонстрировал, как менялся при переходах в новую весовую категорию
Об этом боец сообщил в twitter.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор продемонстрировал, как он менялся при переходах в новую весовую категорию. Коллаж из трех фотографий (в полулегком, легком и полусреднем весе) ирландец опубликовал в своем твиттер-аккаунте.
"145. 155. 170", - написал Макгрегор под фото.
Числа соответствуют весу в фунтах в этих весовых категориях. На счету 31-летнего Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в этих встречах он получил 21 победу и потерпел четыре поражения.
145. 155. 170. pic.twitter.com/th9s9WVUNK- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 ноября 2019 г.
- 1 ноября тренер знаменитого бойца UFC Конора МакГрегора рассказал о планах спортсмена на 2020-й год.
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