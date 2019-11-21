МакГрегор продемонстрировал фото с изменениями при переходе в новую весовую категорию

21 ноября, 2019, 20:58

Ирландский боец Конор МакГрегор создал коллаж с личными фото, и продемонстрировал, как менялся при переходах в новую весовую категорию

Об этом боец сообщил в twitter.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор продемонстрировал, как он менялся при переходах в новую весовую категорию. Коллаж из трех фотографий (в полулегком, легком и полусреднем весе) ирландец опубликовал в своем твиттер-аккаунте.