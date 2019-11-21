КС признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных Верховной Рады
Об этом сообщается на официальном сайте КСУ.
Конституционный Суд Украины констатирует, что предложенные в Законопроекте изменения в статьи 85 и 101 Конституции Украины не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, однако они не согласуются с конституционными принципами верховенства права и разделения государственной власти, принципами демократического, правового государства и в случае введения будут являться угрозой правам и свободам человека и гражданина.
Итак, являются такими, которые не отвечают части первой статьи 157 Конституции Украины, положения Законопроекта:
- назначение на должности и освобождение от должностей уполномоченных Верховной Рады Украины за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах; заслушивание их ежегодных докладов о состоянии соблюдения Конституции Украины и законов в соответствующих сферах;
- для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах Верховная Рада Украины может назначать уполномоченных Верховной Рады Украины, правовой статус которых определяется отдельными законами. ", - говорится в выписке из решения КСУ.
- Напомним, данный законопроект среди тех, которые КСУ взял на рассмотрение 9 сентября этого года.
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