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Espreso.tvОбществоКС признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных Верховной Рады

КС признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных Верховной Рады

Законопроект Зеленского об уполномоченных Верховной Рады по решению суда нарушает статью 6 Конституции путем установления неопределенных границ полномочий ВР вопреки принципу разделения власти и нарушения системы сдержек и противовесов

Об этом сообщается на официальном сайте КСУ.

Конституционный Суд Украины констатирует, что предложенные в Законопроекте изменения в статьи 85 и 101 Конституции Украины не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, однако они не согласуются с конституционными принципами верховенства права и разделения государственной власти, принципами демократического, правового государства и в случае введения будут являться угрозой правам и свободам человека и гражданина.

Итак, являются такими, которые не отвечают части первой статьи 157 Конституции Украины, положения Законопроекта:
- назначение на должности и освобождение от должностей уполномоченных Верховной Рады Украины за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах; заслушивание их ежегодных докладов о состоянии соблюдения Конституции Украины и законов в соответствующих сферах;

- для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах Верховная Рада Украины может назначать уполномоченных Верховной Рады Украины, правовой статус которых определяется отдельными законами. ", - говорится в выписке из решения КСУ.

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