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Espreso.tvСпортКоноплянка попробовал себя в роли парикмахера

Коноплянка попробовал себя в роли парикмахера


фото: shakhtar.com
Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка попробовал себя в роли парикмахера одного из столичных барбершопов

Об этом футболист сообщил в instagram.

Хавбек донецкого "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка продолжает восстанавливаться после травмы, и не теряет зря время. 30-летний футболист решил попробовать себя в новом ремесле, и на некоторое время стал барбером.

Коноплянка посетил барбершоп где работает бывший футболист молодежных сборных Украины и московского "Спартака" Егор Лугачев. Последним клубом Лугачова был "Колос" в 2015-м году, с тех пор спортсмен стал парикмахером.

Друзья успели сделать фото, на котором заметно что Коноплянка тоже имеет навыки барбера, а Лугачов не побоялся довериться товарищу..

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