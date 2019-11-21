Коноплянка попробовал себя в роли парикмахера
21 ноября, 2019, 22:41
Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка попробовал себя в роли парикмахера одного из столичных барбершопов
Об этом футболист сообщил в instagram.
Хавбек донецкого "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка продолжает восстанавливаться после травмы, и не теряет зря время. 30-летний футболист решил попробовать себя в новом ремесле, и на некоторое время стал барбером.
Коноплянка посетил барбершоп где работает бывший футболист молодежных сборных Украины и московского "Спартака" Егор Лугачев. Последним клубом Лугачова был "Колос" в 2015-м году, с тех пор спортсмен стал парикмахером.
Друзья успели сделать фото, на котором заметно что Коноплянка тоже имеет навыки барбера, а Лугачов не побоялся довериться товарищу..
- 3 октября матч Лиги чемпионов против "Аталанты" стал для вингера "Шахтера" Евгения Коноплянки 300, в украинском отрезке футбольной карьеры.
- 2 сентября "Шахтер" объявил о подписании контракта с игроком национальной сборной Евгением Коноплянкой.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?