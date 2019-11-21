Княжицкий: Уже через год Украину могут ждать досрочные президентские и парламентские выборы

21 ноября, 2019, 21:11

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" заявил в программе "Говорит Большой Львов" на телеканале Еспресо в четверг, 21 ноября

"Мне бы хотелось, чтобы власть немного остановилась и пересмотрела свои позиции, которые ведут к разрушению государственных институтов, а также к дестабилизации в нашем обществе", - отметил нардеп.

Он также отметил, что если этого не произойдет, то власть не сможет эффективно управлять страной дальше.

"Мы видим, что происходит в Верховной Раде и в окружении президента - скандал за скандалом. Все это повлечет большое возмущение общества и приведет к досрочным выборам и ВРУ и президента. Мне бы очень этого не хотелось, ведь новые общественные сдвиги - это дестабилизация, которая в первую очередь на руку России и Путину. Однако если сегодня власть не пересмотрит свои позиции и методы работы, то предполагаю, что уже через год будут выборы", - подытожил Николай Княжицкий.