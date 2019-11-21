Княжицкий: Уже через год Украину могут ждать досрочные президентские и парламентские выборы
"Мне бы хотелось, чтобы власть немного остановилась и пересмотрела свои позиции, которые ведут к разрушению государственных институтов, а также к дестабилизации в нашем обществе", - отметил нардеп.
Он также отметил, что если этого не произойдет, то власть не сможет эффективно управлять страной дальше.
"Мы видим, что происходит в Верховной Раде и в окружении президента - скандал за скандалом. Все это повлечет большое возмущение общества и приведет к досрочным выборам и ВРУ и президента. Мне бы очень этого не хотелось, ведь новые общественные сдвиги - это дестабилизация, которая в первую очередь на руку России и Путину. Однако если сегодня власть не пересмотрит свои позиции и методы работы, то предполагаю, что уже через год будут выборы", - подытожил Николай Княжицкий.
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