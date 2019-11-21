Какие вузы тратят больше денег на студента: данные Минфина

21 ноября, 2019, 10:49

Средние расчетные затраты на подготовку одного студента по государственному заказу в 2018 году в учреждениях высшего образования (III-IV уровней аккредитации) составили 44,6 тыс. грн

Об этом свидетельствуют данные анализа, обнародованные Министерством финансов.

По данным Минфина, по отдельным вузам этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.

Всего проанализировали данные по 167 учреждениях высшего образования, в которых обучалось 340 тыс. студентов по госзаказу.

На первом месте по расходам - Летная академия Национального авиационного университета - 143 тыс грн.

На втором - Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета - 100 тыс грн.

Замыкает топ-3 Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств - 83 тыс грн.

Также в топ-5 Одесский государственный экологический университет - 77 тыс грн и Национальный университет "Одесская морская академия" - 75 тыс грн.

По данным Минфина, совокупные расходы государственного бюджета (общий фонд) на оплату услуг по подготовке специалистов этими учреждениями в 2018 году составили более 15 млрд грн.

"Анализ, в частности, показал, что подготовка специалистов вузами сконцентрирована в 5 регионах:. Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. На эти 5 регионов приходится 50% высших учебных заведений, получающих средства из государственного бюджета.

Эти учреждения обучают более 59% студентов по госзаказу, на подготовку которых приходится более 65% расходов государственного бюджета ", - говорится в сообщении.