Какие вузы тратят больше денег на студента: данные Минфина
Об этом свидетельствуют данные анализа, обнародованные Министерством финансов.
По данным Минфина, по отдельным вузам этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.
Всего проанализировали данные по 167 учреждениях высшего образования, в которых обучалось 340 тыс. студентов по госзаказу.
На первом месте по расходам - Летная академия Национального авиационного университета - 143 тыс грн.
На втором - Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета - 100 тыс грн.
Замыкает топ-3 Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств - 83 тыс грн.
Также в топ-5 Одесский государственный экологический университет - 77 тыс грн и Национальный университет "Одесская морская академия" - 75 тыс грн.
По данным Минфина, совокупные расходы государственного бюджета (общий фонд) на оплату услуг по подготовке специалистов этими учреждениями в 2018 году составили более 15 млрд грн.
"Анализ, в частности, показал, что подготовка специалистов вузами сконцентрирована в 5 регионах:. Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. На эти 5 регионов приходится 50% высших учебных заведений, получающих средства из государственного бюджета.
Эти учреждения обучают более 59% студентов по госзаказу, на подготовку которых приходится более 65% расходов государственного бюджета ", - говорится в сообщении.
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