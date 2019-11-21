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Espreso.tvМирGoogle ограничит распространение политической рекламы

Google ограничит распространение политической рекламы


фото: itc
Американская компания Google решила изменить правила размещения политической рекламы по таргетингу

Об этом компания сообщает в официальном блоге.

Как заявили в Google, планируется ограничить аудиторию политической рекламы по следующим категориям таргетинга: возраст, пол, и общее расположение (по почтовому индексу). Рекламодателям оставят использовать только контекстный таргетинг, то есть показывать рекламу людям, которые интересуются похожими темами.

"Политические рекламодатели, конечно же, могут продолжать ориентироваться на контекст, например, показывать рекламу людям, которые читают или смотрят ресурсы, например, об экономике", - пояснили в компании.

Отмечается, что ограничение вводится с этой недели в Великобритании, в связи с предстоящими парламентскими выборами. Затем ограничения распространятся на другие страны Европейского Союза, а к началу 2021 ограничение будет действовать во всем мире.

"Для внедрения этих изменений потребуется некоторое время, и мы начнем применять новый подход в Британии в течение недели. В ЕС до конца года и в остальном мире, начиная с 6 января 2020 года", - говорится в сообщении Google.

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