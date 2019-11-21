 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоFlixBus откроет первый в Украине "зеленый" брендированный маршрут

FlixBus откроет первый в Украине "зеленый" брендированный маршрут


фото: uvidpustku
Немецкая транспортная компания FlixBus откроет в Украине первый зеленый брендированный автобусный маршрут

Об этом говорится в пресс-анонсе перевозчика.

Отмечается, что в FlixBus планируют раскрыть все детали на пресс-конфренции в декабре. О том, каким будет маршрут, в компании не уточнили.

Также FlixBus обещает рассказать об итогах первых 6 месяцев работы в Украине и о планах на 2020 год.

Читайте также: FlixBus в Украине: куда, за сколько и как. Что украинцам стоит знать об автобусном лоукостере с ЕС

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать