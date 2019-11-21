FlixBus откроет первый в Украине "зеленый" брендированный маршрут
21 ноября, 2019, 16:58
Немецкая транспортная компания FlixBus откроет в Украине первый зеленый брендированный автобусный маршрут
Об этом говорится в пресс-анонсе перевозчика.
Отмечается, что в FlixBus планируют раскрыть все детали на пресс-конфренции в декабре. О том, каким будет маршрут, в компании не уточнили.
Также FlixBus обещает рассказать об итогах первых 6 месяцев работы в Украине и о планах на 2020 год.
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