Экс-футболист "Динамо" отказался переходить в российский клуб

21 ноября, 2019, 17:49

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Селин рассказал, что не перешел в российские "Крылья Советов" из-за конфликта на Донбассе

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Защитник кипрского "Анортосиса" Евгений Селин назвал причины неудачного трансфера в российские "Крылья Советов".

"Это уже прошлое, не хочу его шевелить. Да, предложение действительно было. Почему я отказался? Я родом из Луганской области. У нас конфликт с Россией - поэтому исключительно из-за этого не поехал туда. Откровенно обо всем сказал руководителям самарского клуба, они вроде все поняли. У меня сейчас такая позиция и на то есть причины", - пояснил футболист.

Также Евгений Селин рассказал о своем отношении к конфликту на Донбассе.

"В начале войны люди шли по зову души. Они воевали за свою Украину, за свою землю, демонстрировали, что наша страна - единая и неделимая. Сейчас, пожалуй, это все переросло в политическую плоскость", - рассказал защитник

31-летний Селин играет за кипрский клуб первый сезон. Он провел 6 матчей в Первом дивизионе, активными действиями не отличался. Защитник в свое время защищал цвета киевского "Динамо", харьковского "Металлиста" и полтавской "Ворсклы"