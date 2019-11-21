 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Динамо" отказался переходить в российский клуб

Экс-футболист "Динамо" отказался переходить в российский клуб


фото: anorthosisfc.com
Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Селин рассказал, что не перешел в российские "Крылья Советов" из-за конфликта на Донбассе

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Защитник кипрского "Анортосиса" Евгений Селин назвал причины неудачного трансфера в российские "Крылья Советов".

"Это уже прошлое, не хочу его шевелить. Да, предложение действительно было. Почему я отказался? Я родом из Луганской области. У нас конфликт с Россией - поэтому исключительно из-за этого не поехал туда. Откровенно обо всем сказал руководителям самарского клуба, они вроде все поняли. У меня сейчас такая позиция и на то есть причины", - пояснил футболист.

Также Евгений Селин рассказал о своем отношении к конфликту на Донбассе.

"В начале войны люди шли по зову души. Они воевали за свою Украину, за свою землю, демонстрировали, что наша страна - единая и неделимая. Сейчас, пожалуй, это все переросло в политическую плоскость", - рассказал защитник

31-летний Селин играет за кипрский клуб первый сезон. Он провел 6 матчей в Первом дивизионе, активными действиями не отличался. Защитник в свое время защищал цвета киевского "Динамо", харьковского "Металлиста" и полтавской "Ворсклы"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать