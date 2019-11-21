Экс-чемпион мира посоветовал Чисоре обходить Усика стороной
21 ноября, 2019, 17:32
Бывший чемпион мира Джонни Нельсон посоветовал британскому тяжеловесу Дереку Чисоре избежать боя с украинцем Александром Усиком
Об этом сообщает iFL TV.
По мнению Нельсона, у Чисоры нет шансов на победу в поединке с Усиком, поэтому ему лучше встретиться с бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером из Новой Зеландии, как он планировал ранее.
"Я бы на его месте этого не делал. Я бы выбрал Паркера, но не Усика. Думаю, Усик побьет Чисору. Я бы не шел на это, я бы обошел Усика стороной", - сказал Нельсон.
Сейчас команда Дерека Чисоры продолжает переговоры об организации боя с Александром Усиком.
52-летний Джонни Нельсон был чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) в 1999-2005 годах.
- Напомним, 7 ноября Александр Усик согласился провести второй поединок в супертяжелом весе против скандального британца Дерека Чисоры.
- 14 ноября стало известно, что Джозеф Паркер стремится перехватить у украинского боксера Александра Усика право на бой с британцем Дереком Чисорой.
- 19 ноября Дерек Чисора заявил, что не хочет встречаться с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером и предпочитает бой с украинцем Александром Усиком.
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