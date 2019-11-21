 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-чемпион мира посоветовал Чисоре обходить Усика стороной

Экс-чемпион мира посоветовал Чисоре обходить Усика стороной


фото: BoxingScene
Бывший чемпион мира Джонни Нельсон посоветовал британскому тяжеловесу Дереку Чисоре избежать боя с украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает iFL TV.

По мнению Нельсона, у Чисоры нет шансов на победу в поединке с Усиком, поэтому ему лучше встретиться с бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером из Новой Зеландии, как он планировал ранее.

"Я бы на его месте этого не делал. Я бы выбрал Паркера, но не Усика. Думаю, Усик побьет Чисору. Я бы не шел на это, я бы обошел Усика стороной", - сказал Нельсон.

Сейчас команда Дерека Чисоры продолжает переговоры об организации боя с Александром Усиком.

52-летний Джонни Нельсон был чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) в 1999-2005 годах.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать