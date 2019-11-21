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Espreso.tvОбществоColdplay отказались от тура в поддержку альбома из-за климатических изменений

Coldplay отказались от тура в поддержку альбома из-за климатических изменений


фото: nme
Британская рок-группа Coldplay остановил гастроли из-за беспокойства, что концерты негативно влияют на окружающую среду

Об этом передает BBC.

Новый альбом группы Everyday Life выйдет 22 ноября. Впрочем фронтмен Крис Мартин заявил, что группа не будет гастролировать с ним.

"В течение следующего года или двух мы будем решать, как сделать наш тур не только экологическим, но и полезным. Мы должны найти лучший способ выполнить свою работу", - отметил фронтмен.

Он добавил, что такое решение согласовали все участники команды. По словам музыканты, в группе обеспокоены тем, какой углеродный след оставляют.

"Самое сложное - все, что касается перелетов. У нас есть мечта - провести шоу без пластика для одноразового использования, и чтобы во время выступления использовалась возобновляемая энергия из солнечных батарей", - сказал Мартин.

Отмечается, что вместо тура с новым альбомом музыканты отыграют два концерта в Иордании, которые бесплатно будут транслироваться на YouTube.

 
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