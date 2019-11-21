Арсений Яценюк в годовщину Майдана: Свобода и достоинство стоят борьбы

21 ноября, 2019, 11:14

Революция Достоинства стала временем испытания нашей нации

"Сегодня и всегда должны помнить о дорогой цене, уплаченной за право украинцев быть самими собой", - написал в своем Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в День Достоинства и Свободы 21 ноября.

Он подчеркнул, что Революция Достоинства стала временем испытания нашей нации: "Мы выстояли и победили".

"Нынешнее и будущее Украины всегда требует бдительности, чтобы не дать шансов украсть завоеванное Достоинство", - подчеркнул он.

"Свобода и достоинство стоят борьбы. Помните об этом", - написал Арсений Яценюк.