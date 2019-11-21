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Espreso.tvОбщество750 игрушек и 4 километра гирлянд: в Киевсовете рассказали которой будет главная елка страны

750 игрушек и 4 километра гирлянд: в Киевсовете рассказали которой будет главная елка страны

Главную елку страны на Софийской площади украсят в стиле рождественской истории о Щелкунчике

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

"5 декабря мы начинаем монтаж елки 12 декабря должны закончить. На этот раз она очень сложная, поэтому придется работать в три или четыре смены. Высота - 30 метров. Стоимость игрушек и иллюминаций - 2,7 млн грн", - рассказал основатель проекту Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

В этом году елку украсят 750 игрушек в виде конфет и 4 км гирлянд теплого цвета. Вокруг елки будет восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Елку будут собирать из веток сосны и пихты, поставщиками которых являются Винницкая и Житомирская область.

"В этом году мы внесли много новых акцентов, которые должны сделать рождественские праздники комфортным абсолютно для всех групп населения", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Главную елку страны откроют 19 декабря в 19:00.

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