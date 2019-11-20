Зеркаль рассказала о влиянии Ермака и Пристайко на внешнюю политику Зеленского
20 ноября, 2019, 13:47
Заместитель главы МИД Елена Зеркаль рассказала, какую роль во внешнеполитических решениях президента играют министр иностранных дел Вадим Пристайко и советник Зеленского Андрей Ермак
Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала в эфире 24 канала.
"Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко", - сказала Зеркаль.
Вместе с тем она пояснила, что у главы внешнеполитического ведомства и советника президента распределены сферы ответственности.
По ее словам, Ермак привлечен к коммуникации с Россией.
"Общаются сейчас между собой больше советники президентов по России, по "Нормандии", - добавляет заместитель министра иностранных дел.
- Напомним, что Зеркаль заявила, что Украина должна требовать в РФ компенсации по делу о финансировании терроризма на Донбассе.
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