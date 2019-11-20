За прошедшую неделю более 150 тысяч украинцев заболели гриппом

20 ноября, 2019, 15:57

За прошедшую неделю (11-17 ноября) ОРВИ заболели 150 832 человека, из них 67,3% дети

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Отмечается, что во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находится на неэпидемических уровнях.

За отчетную неделю также не зарегистрировали ни одного летального случая вследствие гриппа.

В течение 11-17 ноября против гриппа вакцинировали 28851 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 153 868 человек.