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Espreso.tvОбществоЗа прошедшую неделю более 150 тысяч украинцев заболели гриппом

За прошедшую неделю более 150 тысяч украинцев заболели гриппом

За прошедшую неделю (11-17 ноября) ОРВИ заболели 150 832 человека, из них 67,3% дети

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Отмечается, что во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находится на неэпидемических уровнях.

За отчетную неделю также не зарегистрировали ни одного летального случая вследствие гриппа.

В течение 11-17 ноября против гриппа вакцинировали 28851 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 153 868 человек.

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