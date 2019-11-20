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Espreso.tvОбществоЗа последние 30 лет температура в Украине растет вдвое быстрее, чем на остальной планете, - метеоролог

За последние 30 лет температура в Украине растет вдвое быстрее, чем на остальной планете, - метеоролог

Температура в Украине на протяжении последних 30 лет растет вдвое быстрее, чем в целом на планете, летом все чаще поступает воздух из субтропических, а иногда - из тропических широт

Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух, передает Укринформ.

"В этом году в мире из-за климатических изменений уже произошло много природных катастроф: человечество видело, как на американское побережье выходили ураганы 5-й категории. Мощные волны жары накрыли Европу, когда дважды температура во Франции достигала 46 °. Подобных аномалий никто не ожидал - это температура, типичная для Сахары, а здесь она - в умеренных широтах. Даже в полярных широтах наблюдалась высокая температура - 30 ° и выше. В конце концов, по миру прокатились мощные пожары", - сказала Балабух.

По словам специалиста, увеличение продолжительности теплого периода в Украине наблюдается в течение последних десятилетий, заметно с середины 1990-х годов. Повышение температуры привело к изменению температуры воды, ледникового и снежного покрова и интенсивности осадков.

"Причиной стало существенное повышение температуры воздуха, особенно в холодный период. Такие изменения в атмосфере обусловливают значительные изменения во всех других элементах климатической системы - гидросфере, криосфере, литосфере и биосфере. Повышение температуры означает, что увеличивается энергия, которая перераспределяется между элементами климатической системы, в результате чего, это приводит к различным изменениям в самой системе и ее составляющих", - пояснила Балабух.

Метеоролог отметила, что сейчас в Украине преобладает антициклональная погода, при которой при отсутствии облаков и незначительной скорости ветра воздух сильно прогревается. Как следствие, увеличивается количество дней с жарой и максимальная продолжительность жаркого периода.

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