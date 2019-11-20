Импорт подержанных авто в Украине вырос в 3,8 раза с начала года
Об этом сообщает Укравтопром.
Из этого количества новыми были только 65,3 тыс. авто, или 16% от общего объема, на закупку которых импортеры потратили $ 1,2 млрд.
В то же время, таможенная стоимость 347,5 тыс. импортированных подержанных автомобилей составила $ 1,4 млрд.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт новых авто вырос на 17%, а б/у - в 3,8 раза.
Больше всего новых автомобилей с января по сентябрь было завезено из Японии - 13,6 тыс. шт.
На втором месте импорт из России - 8,6 тыс. новых авто.
Из Китая в Украину прибыло 7 тыс. машин.
Лидером по поставкам легкового секонд-хенда стала Германия. За десять месяцев с ФРГ было ввезено 89 тыс. б/у авто.
Второй результат в Польше, с которой ввезли 53,5 тыс. машин с пробегом.
Ненамного меньше оказался импорт из Литвы - 53,2 тыс. шт.
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