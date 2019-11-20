Импорт подержанных авто в Украине вырос в 3,8 раза с начала года

20 ноября, 2019, 16:55

За девять месяцев 2019 года в Украину в режиме импорта было ввезено 412,8 тыс. легковых автомобилей на сумму почти в $ 2,6 млрд

Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества новыми были только 65,3 тыс. авто, или 16% от общего объема, на закупку которых импортеры потратили $ 1,2 млрд.

В то же время, таможенная стоимость 347,5 тыс. импортированных подержанных автомобилей составила $ 1,4 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт новых авто вырос на 17%, а б/у - в 3,8 раза.

Больше всего новых автомобилей с января по сентябрь было завезено из Японии - 13,6 тыс. шт.

На втором месте импорт из России - 8,6 тыс. новых авто.

Из Китая в Украину прибыло 7 тыс. машин.

Лидером по поставкам легкового секонд-хенда стала Германия. За десять месяцев с ФРГ было ввезено 89 тыс. б/у авто.

Второй результат в Польше, с которой ввезли 53,5 тыс. машин с пробегом.

Ненамного меньше оказался импорт из Литвы - 53,2 тыс. шт.